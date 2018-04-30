Nuri Niyazoğlu aday adayı oldu

Ak Parti’den Ankara Milletvekilliğine aday olması beklenen Nuri Niyazoğlu Ankara 3. bölgeden aday adaylığı müracaatını il başkanlığına yaptı.

Geçtiğimiz Yerel seçimlerinde AK Parti’den Ankara Etimesgut’ta belediye başkan aday adayı olan Nuri Niyazoğlu Ankara 3. bölgeden aday adaylığı için müracaat yaptı. Niyazoğlu AK Partililer başta olmak üzere bütün kesimlerin takdirini toplayan uzun soluklu bir kampanya sürecini başarıyla yürüten bölgede sevilen bir isim. Milletvekilliği aday adaylığı süreci AK Parti’de başladığında Ankara 3. bölgede Niyazoğlu’nun aday olup olmayacağı merakla bekleniyordu ve o merak son buldu. Nuri Niyazoğlu AK Parti Ankara İl Başkanlığına cumartesi günü aday adaylığı müracaat dosyasını teslim etti.

Büyük katkı sağlayacak

Sincan, Etimesgut, Ayaş, Beypazarı, Yenimahalle ve Nallıhan bölgesinin sevilen ismi Nuri Niyazoğlu, uzunca bir süredir sivil toplum kuruluşları, mahalle ve köy muhtarları ile siyasi partilerin ilçe teşkilatlarıyla irtibatlı olup güncel konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuyordu.