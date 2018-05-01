Oğuz Yenimahalle’de hayata tutundu

6 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası omuriliği zedelenen ve belden aşağısı felç olan Oğuz Yiğit, bunalımlı süreci Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi tarafından verilen danışmanlık hizmeti ile atlattı.

6 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası omuriliği zedelenen ve belden aşağısı felç olan Oğuz Yiğit, bunalımlı süreci Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi tarafından verilen danışmanlık hizmeti ile atlattı.

Sağlıklı bir insan olarak hayatına devam ederken engelli bir birey olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalan 27 yaşındaki Oğuz Yiğit, engelliler biriminden aldığı manevi destekle sadece kendine yeni bir hayat kurmadı, yeni bir iş de kurarak ticarete atıldı.

"Bana dostluk, arkadaşlık, yoldaşlık yaptılar"

Eminel Sanayi Sitesi içerisinde açtığı fabrika ile konteyner kapısı, çelik ferforje ve korkuluk üretimine başlayan ve kendi işinin patronu olan Yiğit, gösterdiği azimle büyük bir başarı örneği sergiledi.

Yaşadığı zor süreci anlatan Oğuz, "Yenimahalle Belediyesine bir kaldırım isteği için gitmiştim. Sonra Engelliler Birimi yazısını gördüm ve kapısını çaldım, beni çok güzel karşıladılar. Oturdum sohbet ettik. Onlara içinde bulunduğum psikolojiden bahsettim. Sürekli gidip geldim, onlar bana dostluk, arkadaşlık, yoldaşlık yaptılar" dedi.

"İnsan yaşayınca anlıyor"

Engelli olunca, engelli bireyleri daha iyi anladığını da sözlerine ekleyen Yiğit, "İnsan yaşayınca anlıyor. Aslında sağlıklıyken de engellilere karşı çok duyarlı olmalıyız. Bir dakika sonra ne olacağımızın garantisi yok. Herkes bir engelli adayı. Bu bilinçle hareket edilmeli. Ben Yenimahalle Belediyesi sayesinde yaralarımı sardım. Bu süreci atlatmayabilirdim. Çok şükür atlattım. Biz engellilere böyle bir danışmanlık hizmeti sunduğu için Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a minnettarım" diye konuştu.