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20 Temmuz 2018 Cuma 09:59

Örgü kursunu bitiren hanımlar sertifika aldı

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi’nde örgü kursuna katılan kursiyerler, 120 saatlik eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi yüzlerce kadına çok sayıda kursta eğitim veriyor. Bu eğitimlerden...

Örgü kursunu bitiren hanımlar sertifika aldı
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Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi’nde örgü kursuna katılan kursiyerler, 120 saatlik eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi yüzlerce kadına çok sayıda kursta eğitim veriyor. Bu eğitimlerden biri olan örgü kursuna katılan kadınlar, hırka, kazak ve şal örmeyi öğrenip el becerilerini geliştirdi. Aldıkları teorik eğitimlerle kursu başarıyla tamamlayan çok sayıda kursiyer, MEB onaylı sertifika aldı.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü el ele vererek bütün mahallelerdeki hanım evlerinde hanımlara sağlıktan spora, eğitimden kültüre her alanda hizmet vermeye devam ediyor.
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