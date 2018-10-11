Oyun evleri minikleri ağırlıyor

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde ebeveynlerin işlerini yapabilmeleri için 2 saatliğine çocuklarını bırakabildikleri oyun evleri, minik misafirlerin hoş vakit geçirmelerini sağlıyor.

Çankaya Evlerinde minik misafirlere hizmet veren oyun evleri, ebeveynlerin imdadına yetişiyor. Ebeveynlerin mesai saatleri içerisinde yapmaları gereken işlerle uğraşırken çocuklarını bırakabilmelerine olanak sağlayan oyun evleri, 2014 yılından bu yana 4 bin 59 çocuk ağırladı. Alışveriş, hastane, banka gibi kısa süreli işlerini yapabilmelerine olanak sağlamak için iki saatliğine çocuklarını oyun evlerine bırakan ebeveynler de özgürce hareket edebiliyor. Yaşlı vatandaşların sosyalleşmelerine olanak sağlayan Baharevleri’nde ise torunları ile gelen büyükler birbirleriyle sohbet ederken, çocuklar da oyun oynuyor. Ebeveynleri yapmaları gereken işlerini yaparken akranlarıyla oyun evlerinde vakit geçiren çocuklar, eğitmenler eşliğinde oyunlar oynuyor, el becerileri faaliyetlerinde bulunuyor, masal dinliyor, müzik, drama ve resim çalışmalarına katılabiliyor. Hem çocuklar hem de büyükleri için fayda sağlayan oyun evi hizmeti Cebeci, Bayraktar ve Sokullu Çankaya Evleri ve Ayrancı Baharevi’nde bulunuyor.

Çankaya Evlerinde beceri kurslarına devam eden ve 3-6 yaş aralığında çocuğu olan annelerin kurslara rahatlıkla katılmalarını da sağlayan oyun evlerinde hizmet ücretsiz olarak veriliyor.