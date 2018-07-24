ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı İnanç basın mensuplarıyla buluştu

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, "Bir işletmede işten atılan 70 kişi adına, 70 ayrı davada işverene, her kişi için beşer ay ceza verdiren bir sendikayız, bizim çalışmalarımız böyle. Biz gücün karşısında eğilmiyoruz ama şartların zorluğunu biliyoruz" dedi.

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı İnanç, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla verdiği akşam yemeğinde basın mensuplarıyla buluştu. Etkinlikte konuşma yapan Başkan İnanç, "Hepinizin ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ediyorum. Biz, bu toplantıların üçüncüsünü yapıyoruz. İlk yaptığımızda, hareket tarzımız şuydu: 15 Temmuz sonrası yaşanan hengameli günlerde sendika olarak, ‘basındaki arkadaşları bir çağıralım, oturmaya vakitleri yok, 7/24 çalışıyorlar, belki sabah giydikleri ayakkabıları 24 saat çıkaramıyorlar’ dedik. İlk kez darbeden sonraki gün yapmıştık ama Türkiye’nin gündemi sürekli, hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi de 24 Haziran sonrasına denk geldi. Yine sizler için dur durak bilmeyen bir gün ve koşuşturmaca içerisindesiniz. Yine aynı düşüncedeyiz, gazeteci arkadaşların da dinlenmeye ihtiyacı var. Gazeteci arkadaşların da bir şekilde böyle bir ortamda olmaya, dostlarıyla beraber olmaya ihtiyacı var. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Geldiniz, bizi mutlu ettiniz, onurlandırdınız" diye konuştu.

"Çözüm yolunda sesimiz olmanızı diliyoruz"

"Biz ÖZ İPLİK İŞ Sendikası olarak, çalışma hayatının içerisinden, sorunlarını tespit eden, sorunlarına çözüm üreten, Türkiye’nin sorunlarıyla ilgili çözümler üreten bir sendikayız" diyen İnanç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dokuma ve deri iş kolunda 30 bine yaklaşan üyesiyle, üye sayısı da hızla artan bir sendikayız. Bu anlamda, sorunlarımızı, dertlerimizi çalışma hayatının sorunlarını da Türkiye’nin gündemine taşımak ve çözüm yolunda sizlerin, bizim sesimiz olmanızı diliyoruz çünkü bu öyle bir sektör ki şu anda 1 milyon 50 bin çalışan var, sadece 50 bin kişi toplu sözleşmeden faydalanıyor. 1 milyon çalışan arkadaşımız asgari ücretin altında maaş alıyor, sigortasız çalışıyor, AGİ alamayan binlerce arkadaşımız var. Bir şekilde onların da sesi olaya gayret gösteriyoruz, ‘bu bizim sorunumuzdur, bu Türkiye’nin sorunudur’ diyoruz. Başkanlar kurulu toplantısında şunu söyledik: ‘Bize üye olsun veya olmasın bu sektörde çalışan herkese ulaşmak zorundayız. Eğer onlara ulaşamazsak, onların çalışma şartlarını iyileştiremezsek, biz örgütlü çalışan sendikalı işçilerin de yarını tehlikede çünkü her kayıt dışı işçi arttığında, her istihdamlı bir işçinin çalışma şartları tehlikeye düşüyor.’ Bu da Türkiye’nin yeni sorunu. 24 Temmuz sonrası oluşan bu yapı ve yeni atanan bakanımızdan bu sorunları iletmek için randevu istedik. Türkiye’nin bu kangren olan sorunları nasıl çözülecek, herhalde bütün sendikaların ortak hareket ederek çözeceğine inanıyorum. Tabii yılların sorunlarının da bir anda çözülmesini beklemek de hayalcilik olur."

"Biz gücün karşısında eğilmiyoruz "

Sektördeki sendikalar içinde kadın komitesinin sadece ÖZ İPLİK İŞ Sendikasında olduğunu ve çalışan kadınların sorunlarıyla ilgili dördüncü projeyi yaptıklarını belirten İnanç, kayıt dışılığın sektöre zararıyla ilgili kısa film çalışması yapan, işitme engellilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren tek sendika olduklarını da dile getirdi. İnanç, "Bir işletmede işten atılan 70 kişi adına, 70 ayrı davada işverene, her kişi için beşer ay ceza verdiren bir sendikayız, bizim çalışmalarımız böyle. Biz gücün karşısında eğilmiyoruz ama şartların zorluğunu biliyoruz" dedi.

Hakkında yapılan bazı haberlerle ilgili üzüntülerini de ifade eden İnanç, "Elbette ki bunların yanında yanlışlarımız vardır. Sadece, ‘hakkımızda haber yapılırken iyi araştırılsın’ diyoruz. 2011 yılından beri benim şahsımda annemin, babamın cenazesi, çocuklarımın düğünü sürekli haber oldu. Yargıda olan bir konuyla ilgili sürekli haber yapıldı ama ortaya somut bir şey de konulmadı. Bizim bütün amacımız nasıl ki basına sansüre karşı isek, basında haber amacıyla, hiç kimseyi terbiye etmemeye çalışmalı. Aksi ispatlanana kadar herkes masumdur. Ortaya fatura koyamayan insanların iddialarının gerçekmiş gibi haber yapılmamasını rica ediyoruz çünkü bizim nezdimizde üyelerimiz, sendikacılık zarar görüyor. Kayıt dışı çalışan insanların şartları iyileşmiyor. Bizi eleştirenler asgari ücretin altında ücret alan sistemi eleştirsinler. Onlara o ücreti veren kişileri eleştirsinler. O zaman hep beraber Türkiye için ve çalışanlar için yarını güzel bir ülke için uğraşmış oluruz. Hepimiz mutlu olacağız bununla. Güngören’in ortasında, minibüs sabah gelip yevmiyeci kadın işçileri alıp götürüp çalıştırıyorsa bundan hepimiz suçluyuz. Bunu düzeltmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Başkan İnanç, konuşmasının ardından gazetecilerle sohbet ederek soruları yanıtladı.