Özgürlük Meydanı özgürlük şarkılarıyla açıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Esat Pazaryerinin, hem pazaryeri hem de kent meydanı olarak hizmet vermesi için yeniden inşa edilmesinin ardından “Esat Pazaryeri ve Özgürlük Meydanı” ismiyle açtı.Yıllardır bölge halkına hizmet...

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Esat Pazaryerinin, hem pazaryeri hem de kent meydanı olarak hizmet vermesi için yeniden inşa edilmesinin ardından “Esat Pazaryeri ve Özgürlük Meydanı” ismiyle açtı.

Yıllardır bölge halkına hizmet veren Esat Pazaryeri, hem pazaryeri hem de kent meydanı olarak kullanılmak üzere yeniden inşa edilmesinin ardından “Esat Pazaryeri ve Özgürlük Meydanı” olarak hizmete açıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde, usta sanatçı Edip Akbayram’ın özgürlük şarkılarını seslendirdiği konseriyle gerçekleşen açılışa, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Çankaya İlçe Başkanı Yeliz Aşçı, Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Taşdelen, “Seçimlerden önce aday olarak bu mahalleye geldiğimde verdiğim bütün sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Semtimizin tüm sokaklarını, kaldırımlarını yeniledik. Parkları, camileri, okulları onardık. Çankaya Evi açtık. Ödül alacak bir projeyle, herkesin kullanımına açık bir pazaryeri ve kent meydanı yaptık. Özgürlük Meydanı olan üst katta, 2 bin 200 metrekare bir alan üzerinde çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüme yolları, dinlenme alanları oluşturduk. Orada konserler düzenleyeceğiz, yazlık sinema yapacağız. Pazar alanı olan alt katta basketbol potalarımız, çocukların bisiklete binebileceği alanın yanı sıra daimi bir zabıta ve temizlik noktası yaptık. Bölgede 7/24 denetim ve temizlik olacak” ifadelerine yer verdi.

Göreve geldiği günden bu yana, Çankaya’ya 7 yeni kreş, 14 Çankaya Evi, 54 park, 10 bin metrekare üretim ve lojistik tesisi, 500 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını, belediyeye ait tüm tesisleri yenilediklerini belirten Taşdelen, 2 yüzme havuzunun, 1 buz pateni salonunun da bitmek üzere olduğunu kaydetti. Çankaya’nın en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini ifade eden Taşdelen, tüm bu hizmetleri hiç borçlanmadan, kredi çekmeden yaptıklarını aktardı. Doların değil ağacın yeşilini sevdiklerini belirten Taşdelen, “Çankaya’nın en kıymetli arsalarını alışveriş merkezi rezidans yapmıyoruz, halkın kullanımına açıyoruz. Biz sosyal demokratız ve belediyecilik sosyal demokratların işidir. Bize oy versin vermesin, dini inancı kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarımıza hizmet ederiz” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, Taşdelen’le ve çalışmalarıyla gurur duyduklarını belirtti. Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan ise törende hazır bulunan pazarcılar adına Başkan Taşdelen’e teşekkür plaketi verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği usta sanatçı Edip Akbayram da alkışlarla çıktığı sahnede Taşdelen’e Çankaya için yaptıkları nedeniyle teşekkür etti. Akbayram, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Hasretinle Yandı Gönlüm” , “Ben Ölürsem”, “Bekle Bizi İstanbul”, “Aldırma Gönül”, “Güzel Günler Göreceğiz” gibi en sevilen şarkılarını kendisini dinleyenlerle birlikte söyledi. Alper Taşdelen de vatandaşlarla Edip Akbayram’ın seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.

Bölge halkının yaklaşık 25 yıldır kullandığı Esat Pazaryeri, yeniden hem bir pazaryeri hem de bir kent meydanı olarak 5 bin 116 metrekarelik bir alanda yer alıyor. 360 metrekarelik belediye hizmet biriminin de yer aldığı alanın Özgürlük Meydanı olarak tasarlanan 2 bin 200 metrekarelik bölümünde ise çocuklar için oyun alanları, dinlenme ve spor yapma alanları bulunuyor.