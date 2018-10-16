Parklara 24 saat kameralı gözetim

Örnek bir uygulamayı daha hayata geçiren Kahramankazan Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki tüm park ve bahçelere yüksek çözünürlüklü kameralar yerleştirmeye başladı. Oluşturulacak izleme merkezi tarafından 7/24 takip edilecek parklarda...

Örnek bir uygulamayı daha hayata geçiren Kahramankazan Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki tüm park ve bahçelere yüksek çözünürlüklü kameralar yerleştirmeye başladı. Oluşturulacak izleme merkezi tarafından 7/24 takip edilecek parklarda çocuklar başta olmak üzere parkları kullanan vatandaşlar daha güvende olacak.

Kahramankazan Belediyesi tarafından, ilçe genelinde bulunan tüm parklara güvenlik kameraları yerleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda ilçe genelindeki 41 adet parka 166 adet yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirilecek. Kahramankazan’ın dört bir yanında bulunan parkları daha da güvenli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği oyun gruplarının bulunduğu parklar 7/24 esasına göre izlenecek. Güvenlik kameraları sayesinde aileler çocuklarıyla birlikte parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecek. Proje kapsamında parklardaki güvenlik kamera görüntülerinin 24 saat takip edileceği bir merkez de oluşturulacak. Ayrıca vatandaşlar da parklardaki güvenlik kameralarının görüntülerini Kahramankazan Belediyesinin internet adresinden canlı olarak izleyebilecek. Güvenlik kameralarının yerleştirilmesiyle özellikle madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçe genelindeki tüm parklara yerleştirilen kamera sistemleriyle güvenli olan parkların artık daha da güvenli hale geldiğini belirterek, “İlçemizdeki 41 parkımızın tamamı yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmaya başlandı. 10 gün içerisinde projenin tamamlanmasını hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ailelerimiz ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yavrularımızın ve ailelerimizin yoğun ilgi gösterdiği parklarımız artık daha güvenli” açıklamasında bulundu.