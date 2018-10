Pazaryeri Selda Bağcan konseriyle açılıyor

Çankaya Belediyesi, kent meydanına dönüştürdüğü pazaryerlerine bir yenisini daha ekliyor. Belediye, yıkıp yeniden yaptığı Mürsel Uluç Mahallesi pazaryerini 14 Ekim’de Selda Bağcan konseriyle yeniden hizmete açacak.

Çankaya Belediyesi, halkın haftanın her gününde kullanımı için kent meydanına dönüştürdüğü pazaryerlerinin sayısını artırıyor. Daha önce Esat, 100. Yıl, Öveçler Huzur, Aşıkpaşa ve Cebeci pazaryerlerini yeniden yaparak vatandaşların kullanımına açan Belediye, Mürsel Uluç Mahallesi pazaryerini de 14 Ekim’de hizmete açacak. Halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan’ın konseriyle hizmete girecek pazaryerinin yanında bulunan parka da Selda Bağcan’ın adı verilecek. Pazaryeri, oluşturulan spor sahalarıyla bölge halkının spor yapabilmesine de imkan verecek.

Mürsel Uluç Mahallesi’nde uzun yıllar hizmet veren pazaryeri yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulu. Sebze-meyve satışlarının yapılacağı pazaryerinde 364 metrekarelik basketbol sahası, 450 metrekarelik futbol sahası, 241 metrekarelik çocuk oyun alanı ile yürüyüş yolları ve kondisyon alanlarına da sahip olacak.

"Bütün sözleri bir bir tutuyoruz"

Pazaryerlerini vatandaşların haftada bir gün değil her gün kullanabileceği alanlara dönüştürmeye özen gösterdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Söz vermiştim; Çankaya’nın her bölgesinde yatırım yapacağız, Çankaya’nın her bölgesinde yenileme çalışması başlatacağız demiştim. Bütün sözleri bir bir tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz. Bundan böyle Mürsel Uluç Pazaryeri de bir kent meydanı olarak hizmet verecek. Sosyal ve kültürel etkinlikler, söyleşiler, yazlık sinema gösterimleri, çocuk oyun alanları, basketbol ve futbol oynama, paten kayabilme imkanları olan komple bir yaşam merkezi olacak” dedi.

Taşdelen, pazaryerinin yanındaki parka da halkın sanatçısı Selda Bağcan ismini verdiklerini Çankaya Belediyesinin bu ülkenin değeri olan isimlere sahip çıkmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Taşdelen ayrıca belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu ortaya koyduklarını, Cumhuriyetin Çankaya’sına, Atatürk’e yaraşır bir belediyecilik hizmeti vermeye devam edeceklerinin de altını çizdi.