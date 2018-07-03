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03 Temmuz 2018 Salı 10:32

Pursaklar Belediyesinden kursiyerlere kuaförlük sertifikası

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde devam eden kuaförlük kursuna katılan 18 kursiyer daha eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi oldu.Pursaklar Belediyesi, ilçedeki binlerce kadına eğitim vermeye ve onları meslek sahibi yapmaya devam...

Pursaklar Belediyesinden kursiyerlere kuaförlük sertifikası
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Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde devam eden kuaförlük kursuna katılan 18 kursiyer daha eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi oldu.

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki binlerce kadına eğitim vermeye ve onları meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Pursaklar Belediyesinin kuaförlük kursuna katılan 18 kadın kursiyer daha eğitimlerini başarıyla tamamlayıp MEB onaylı sertifika aldı.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenen 432 saatlik kursun sonunda sertifikalarını alan ve sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirten kursiyerler, Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.
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