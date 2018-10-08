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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:49

Pursaklar’da kaldırım çalışması devam ediyor

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeni yol yapımı ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sonbaharda çok sayıda sokağın asfalt yama işini tamamlayıp...

Pursaklar'da kaldırım çalışması devam ediyor
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Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeni yol yapımı ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sonbaharda çok sayıda sokağın asfalt yama işini tamamlayıp metrelerce kaldırım yenilemesi yaptı. İhtiyaç olan bölgelerde yeni imar yolları açıp kaldırım çalışması yapan ekipler, Pursaklar, Saray, Sirkeli ve Altınova’da çalışmalara devam ediyor. Bir taraftan Büyükşehir Belediyesi bir taraftan da Pursaklar Belediyesi ilçenin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek için gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesi zarar gören park, kaldırım, okul bahçeleri, okul duvarları gibi alanlarda da çalışmalarını sürdüren ekipler, hızla büyüyen ilçenin ihtiyaçlarına zamanında çözüm üreterek vatandaşın yaşamını kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ekipleri ilçenin muhtelif noktalarında kanalizasyon çalışması yaparken, Pursaklar Belediyesi de her gün yaklaşık 38 ila 42 ayrı noktada çalışma yürütüyor.
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