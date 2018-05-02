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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:53

Pursaklar’da Nezaket Okulu inşaatı tamamlanıyor

Pursaklar Belediyesinin önemli projelerinden biri olan Saray Nezaket Okulu hızla tamamlanıyor.

Pursaklar'da Nezaket Okulu inşaatı tamamlanıyor
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Pursaklar Belediyesinin önemli projelerinden biri olan Saray Nezaket Okulu hızla tamamlanıyor.

Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Nezaket Okulu inşaatında sona gelindi. Saray Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan okul, 5 katlı olarak inşa edildi. Pencereleri takılan ve dış cephe boyası devam eden okulda çok amaçlı salon, kreş ve etüt odaları, yemekhane ve yönetici odaları ile çocuk oyun grupları yer alacak. Selçuklu Türk mimarisine göre tasarlanan projenin kısa sürede tamamlanarak 2018-2019 eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanıyor.
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