Pursaklar’ın temizliği, vatandaşın huzuru için gece gündüz mesai

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin temizliği ve halkın huzuru için gece gündüz mesai yaparak ilçeyi pırıl pırıl ediyor.

Eylül ayı faaliyet raporunu açıklayan Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 114 personel, 5 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu, 4 adet sıkıştırmalı vinçli çöp toplama kamyonu, 5 adet hafriyat aracı 2 adet semitrey, 3 adet süpürge kamyonu ve 2 adet azura süpürge aracı ile 7/24 görev yapıp günlük yaklaşık 145 ton atık topluyor. İlçedeki cadde, sokak ve pazar yerleri ile resmi kurum ve kuruluşların, okul ve camilerin bahçeleri ve çevrelerinin günlük olarak temizlendiği ifade edilen raporda şu bilgilere yer verildi:

“Üç personel ve bir araçtan oluşan cami temizlik ekibimiz ilçemiz genelindeki cami ve mescitlerin genel ve yüzeysel temizlik ve bakımlarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Bir adet bayat ekmek toplama aracı ile günlük olarak bayat ekmek kutularında biriken ekmekler ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. Yeni yer altı çöp konteynerlerinin montaj çalışmaları devam etmekte olup İlçemiz genelinde yerleştirilen yer altı çöp konteyneri sayısı 330 adet olmuştur. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına mevcut durumda olan yarı kısmi yeraltı konteynerlerine ek olarak şantiyemizde ekiplerimiz tarafından üretimine başlanılan hidrolik sistemli tam yer altı konteynerleri ve vinçli sistem tam yeraltı çöp konteynerleri ilçemizde yerleştirilmeye devam etmekte olup halkımızın kullanımına sunulmaktadır. İlçemiz sakinlerinin talepleri doğrultusunda yeni tespit edilen alanlara montaj çalışmalarımız sürdürülmektedir. Ayrıca ilçemiz genelinde oluşan moloz, inşaat atığı, ev eşyası gibi çöp dışında oluşan her türlü atık 5 adet hafriyat aracımızla gerektiğinde kepçe yardımı ile saat 08.00-17.00 arası toplanmaktadır.”

638 kilo atık pil toplandı

Müdürlük bünyesinde görevli 34 kişilik süpürge ve mıntıka ekibi Pursaklar’daki cadde, sokak, boş arsa ve arazilerde günlük mıntıka temizliği yapıyor. Temmuz ayı içerisinde alışveriş merkezleri, otobüs durakları ve ana caddelerde tespit edilen noktalara 350 ayaklı çöp kovası daha monte edildi. Geri dönüşüm projelerine de devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ’’Her atık çöp değildir’ sloganıyla başlattığı geri dönüşüm kampanyasında aylık ortalama 130 ton cam, kâğıt, karton, kompozit ve plastik atık toplayıp ekonomiye kazandırdı. 2018’de 630 kilo atık pil toplandı. Cam ve ambalaj atıklarının toplanması, geri dönüşümlerinin sağlanması amacı ile ilçe genelinde 25 atık cam toplama kumbarası uygulamaya kondu. Ayrıca israfı önlemek ve sokak hayvanlarına sahip çıkmak için ‘İnsaf et, israf etme’ sloganıyla ilçe geneline 485 bayat ekmek kutusu yerleştirildi. Burada toplanan ekmekler sokak hayvanlarına, hayvan barınağına ve kenar mahallelerde besicilik yapan çiftlik sahiplerine veriliyor.