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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:39

Pursaklarlı kadınlar iğne oyalarını sergiledi

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyeleri, yaptıkları el emeği göz nuru iğne oyalarını sergiledi.Pursaklar Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği kurslara katılan kadınlar, birbirinden güzel ürünler...

Pursaklarlı kadınlar iğne oyalarını sergiledi
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Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyeleri, yaptıkları el emeği göz nuru iğne oyalarını sergiledi.

Pursaklar Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği kurslara katılan kadınlar, birbirinden güzel ürünler ortaya koydu. Ayyıldız Hanım Evi’ndeki iğne oyası kursuna katılan kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerle hünerlerini yarıştırdı. Sergilenen iğne oyası tülbentler, şallar ve kolyeler jürinin değerlendirmesine sunuldu. Yapılan değerlendirme sonunda Fatma Koca 1., Hatice Dil 2. ve Hilal Olgun 3. oldu. Dereceye giren kadınlar ödüllendirildi.
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