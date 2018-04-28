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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:11

Sağlıklı Kent Çankaya ödüllerini aldı

Çankaya Belediyesi, Nevşehir Ürgüp’te gerçekleştirilen 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında düzenlenen “Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması”ndan iki ödülle döndü.‘Çankaya Belediyesi Eşitlik...

Sağlıklı Kent Çankaya ödüllerini aldı
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Çankaya Belediyesi, Nevşehir Ürgüp’te gerçekleştirilen 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında düzenlenen “Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması”ndan iki ödülle döndü.

‘Çankaya Belediyesi Eşitlik Dostu İşyeri Projesi’, Sağlık ve Sosyal Hizmet kategorisinde birinci olurken, ‘Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi’ Sağlıklı Şehir Planlama kategorisinde Kongre Özel Ödülüne layık görüldü.

Çankaya Belediyesi, Nevşehir Ürgüp’te gerçekleştirilen 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında düzenlenen “Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması”ndan iki ödülle döndü. ‘Çankaya Belediyesi Eşitlik Dostu İşyeri Projesi’, Sağlık ve Sosyal Hizmet kategorisinde birinci olurken, ‘Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi’ Sağlıklı Şehir Planlama kategorisinde Kongre Özel Ödülüne layık görüldü.

’Geleceğin Kentleri’ sloganıyla vatandaşların kentte yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefleyen, yerel yönetimler arası bilgi paylaşımının yaygınlaştırılmasını amaçlayan kongrede, Akıllı Kent, Sağlıklı Çevre, Sağlık ve Sosyal Hizmet, Sağlıklı Şehir Planlama, Şehir Sağlığını Ölçme, Şehir Sağlığını Geliştirme Planları kategorilerinde 67 projenin katıldığı bir de yarışma düzenlendi. Belirtilen kategorilerin dışında ayrıca Kongre Özel Ödülü de verildi.
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