ANKARA:
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24 Temmuz 2018 Salı 09:58

Sağlıklı yaşam diyenler için 75 bisiklet daha

Keçiören Belediyesi, Sağlık Bakanlığının "Sağlık için Harekete Et" kampanyası kapsamında fiziksel aktivitelerin artırılması için 75 bisikleti daha imzalanan protokolün ardından teslim aldı.

Sağlıklı yaşam diyenler için 75 bisiklet daha
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Keçiören Belediyesi, Sağlık Bakanlığının "Sağlık için Harekete Et" kampanyası kapsamında fiziksel aktivitelerin artırılması için 75 bisikleti daha imzalanan protokolün ardından teslim aldı.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden daha önce alınıp vatandaşın kullanımına sunulan 50 bisikletin ardından şimdi alınan 75 bisiklet de spor yapmak, sağlıklı yaşamak isteyenlerin kullanımına sunulacak.

Sağlık Bakanlığının yerel yönetimlerle iş birliği neticesinde hayata geçirdiği Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi ile herkesi spor yapmaya davet ettiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören; spor, hareket ve toplum sağlığını gözeten ve teşvik eden bir belediye. Elbette sadece çevreyi koruyan, spora teşvik eden bir araç olmasının yanında bisiklet; obeziteyle mücadelede de fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıyor. Bisiklet sayesinde fiziksel aktivite doğaya taşınmış oluyor. Gümüşdere Ihlamur Vadimiz içerisine sadece spor alanları yok, içerisine 3 bin 200 metrelik bisiklet yolu da yaptık. Bakanlığımızın bisiklet yollarının artırılması için bizi teşvik etmesi de çok önemli" diye konuştu.

Başkan Ak, ulaşımda da bisiklet kullanımını desteklediklerini belirterek bisiklet sürmeyi hobi olmaktan çıkaracakları vurgusunu yaptı.
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