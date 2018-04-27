Satranç ustaları iş başında

Altındağ Belediyesinin düzenlediği Gençlik Merkezleri Arası Satranç Turnuvası sona erdi. Dereceye giren çocuklar ödüllerini Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin elinden aldı.

Altındağlı çocuklar, her yıl olduğu gibi bu yıl da satranç turnuvasında bir araya geldi. Heyecanlı müsabakalara imza atan çocuklar, 40 yıllık satranç ustalarına taş çıkardı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki turnuvaya 17 gençlik merkezinden 64 çocuk katıldı. Özkent Akbilek, Ali Ersoy Evliya Çelebi ve Gülpınar Kızılay Gençlik Merkezi’ni temsil eden çocuklar, yarı final oynadı. Özkent Akbilek’e üye 2 öğrenci yarı finalde karşılaştı. Mazlum Gözcü, bu müsabakadan galip ayrılarak finale yükseldi. Umut Kemal Çolak ve Ahmet Kerem Özer mücadelesinden ise Ali Ersoy Evliya Çelebi Gençlik Merkezi’nden Umut Kemal Çolak adını finale yazdırdı. Final maçı nefes kesti. Satranç turnuvasının bu yılki şampiyonu Umut Kemal Çolak oldu. İkincilik Mazlum Gözcü ile Özkent Akbilek Gençlik Merkezi’ne giderken, kürsünün 3. basamağında Gülpınar Kızılay Gençlik Merkezi’nden Ahmet Kerem Özer yer aldı. Yine Özkent Akbilek Gençlik Merkezi’nden Bedirhan Kaya ise turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Ali Ersoy Evliya Çelebi Gençlik Merkezi öğrencilerinden Umut Kemal Çolak, turnuvayı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. 4. sınıf öğrencisi Umut, gençlik merkezine daha bu yıl kayıt yaptırdığını aktardı. 3 yıldır satranç oynadığını belirten Umut, en fazla satranç maçını babasıyla yaptığını söyledi. Umut, satranç oynamaktan büyük keyif aldığını belirterek hemen hemen her gün ailecek satranç oynadıklarını kaydetti.

İkinci olan Özkent Akbilek Gençlik Merkezi’nden Mazlum Gözcü ise şöyle konuştu:

“Çekişmeli maçlar oynadık. Özellikle final maçı gerçekten izlemeye değerdi. Gerilerden gelmek istedim ama rakibim oldukça iyiydi. Haklı bir galibiyet aldı. Kazanan her zamanki gibi Altındağlı çocuklar oldu. Bizlere bu imkânı sunan ve burada bile desteğini bizden esirgemeyen Veysel Başkan’a teşekkür ederiz.”