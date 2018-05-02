ANKARA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:52

Sayokan sporcuları kemer kuşandı

7’den 70’e her yaştan sporcuyu barındıran dünyada Türklerin tescilli tek savaş sanatı olan sayokanda kemer sınavının 13’üncüsü gerçekleşti.

Sayokan sporcuları kemer kuşandı
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7’den 70’e her yaştan sporcuyu barındıran dünyada Türklerin tescilli tek savaş sanatı olan sayokanda kemer sınavının 13’üncüsü gerçekleşti.

Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen kemer sınavında bir üst kemere çıkmak isteyen toplam 108 Alp ve Almıla’dan 65’i mavi, 30’u sarı, 10’u kırmızı kemere katılırken, bir Alp ve Almıla dört renkli kemere, biri siyah kür 1 kemere, yine bir Alp ve Almıla da siyah kür 2 kemere katıldı. 2013 yılında kurulan ve toplam 460 aktif üyesi bulunan Mamak Sayokan Topluluğu sporcularından kemer sınavında kuşaklarını bağlayan sporcular, sertifikalarını almaya hak kazandı.

Sayokan sporu ile çocuklar ve gençlerin sporun yanı sıra kendi kültürel değerlerini de öğrendiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Farklı branşlarda sportif çalışmalarımızla ilçemizde spora verdiğimiz değeri herkese gösterdik. Gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Sayokan sporunun sadece bir spor branşı değil, Türk milleti ve tarihine dair her şeyin bulunduğu bir savaş sanatı olduğunun altını çizen Sayokan Topluluğu Eğitmeni Murat Çekiç, “Tamamen kültürümüzle yoğrulmuş bir sporla birlikte vatanını ve milletini seven sporcular yetiştiriyoruz” dedi.
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