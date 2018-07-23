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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:25

Şehit ailelerine psikolojik destek

Mamak Belediyesi, terör örgütünün oluşturduğu toplumsal travmayı azaltmak amacıyla şehit ailelerine seminer verdi.Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Derya İren Akbıyık’ın...

Şehit ailelerine psikolojik destek
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Mamak Belediyesi, terör örgütünün oluşturduğu toplumsal travmayı azaltmak amacıyla şehit ailelerine seminer verdi.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Derya İren Akbıyık’ın anlatımıyla gerçekleşen seminerde, şehit ailelerine grup psikoterapi yöntemi uygulanarak destek verildi. Her grup için 1 saat süren psikoterapi yöntemi periyodik olarak devam edecek.

Yapılan bu çalışmayla mağdur olan insanlara destek olmayı hedeflediklerini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ülkemiz tarihin çeşitli sayfalarında saldırılara ve ihanetlere sahne oldu. Ancak 15 Temmuz gibi bir ihanet tarihimizde bir ilk. Çünkü o gün bu milletin imkanlarıyla bir yerlere gelmiş hainler, silahlarını bu masum millete çevirdi. Şimdi bizlere düşen bu hainlere bir daha fırsat vermemek için elimizden geleni yapmak ve terör mağduru olan vatandaşlarımıza destek olmak" dedi.
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