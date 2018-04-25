Şereflikoçhisarlıların Yenimahalle’de turnuva heyecanı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şereflikoçhisar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Futbol Turnuvası’nın açılışını yaptı. Hasan Doğan Stadı’nda startı verilen turnuvada 16 köy takımı kıyasıya mücadele...

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şereflikoçhisar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Futbol Turnuvası’nın açılışını yaptı. Hasan Doğan Stadı’nda startı verilen turnuvada 16 köy takımı kıyasıya mücadele edecek.

Açılış maçı öncesi Koçhisarlı gençlere seslenen Başkan Yaşar, “Yenimahalle’yi sporun her dalında belli bir noktaya getirmek için 9 yıldır çalışıyoruz. Toplum sokakta ne kadar kaynaşırsa, arkadaşlık ilişkilerini, hemşehrilik bilincini ne kadar geliştirirse o ülkede barış, huzur ve sevgi hakim olur. Ben ilçemde bu bilinçle hareket ediyorum. Yenimahalleliler işlerinden çıkıp evlerine kapansın istemiyorum. Sizlere de ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum” dedi.

Katkılarından ve spora verdiği desteklerden dolayı Şereflikoçhisarlılar adına teşekkür eden Dernek Başkanı Ümit Yıldız, günün anısına Başkan Yaşar’a plaket verdi. Seremoninin ardından turnuvanın ilk gününde Hacıbektaşlı, Fadıllı, Haydarlı ve Deliller köyü takımları karşı karşıya geldi. 6 hafta sürecek olan turnuvada 4’er grup halinde karşılaşmalar devam edecek.