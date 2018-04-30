ANKARA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 18:01

Sezonun beklenen indirim günleri başladı

Ünlü markaların buluşma noktası olan Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi’nde ‘Sıra Dışı İndirim Fırsatları’ sloganı ile oluşturulan ‘Garaj indirim günleri’ başladı.

Sezonun beklenen indirim günleri başladı
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Ünlü markaların buluşma noktası olan Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi’nde ‘Sıra Dışı İndirim Fırsatları’ sloganı ile oluşturulan ‘Garaj indirim günleri’ başladı.

‘Garaj indirim günleri’ kapsamında ve bir festival havasında yapılan fuar çalışmasına gelen Ankaralılar çantadan takım elbiseye, spor ayakkabıdan bebek ve çocuk tekstiline kadar yüzlerce ünlü markaya inanılmaz fiyatlarla ulaşma imkanı buluyorlar. Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi Müdürü Tahir Çelik, “Nata Vega Outlet AVM olarak kaliteyi daha uygun fiyatlarla garaja indirdik, mağazalar ve müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkiler bizi mutlu ediyor” diye konuştu.
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