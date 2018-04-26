ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 12:30

Sığınmacı ve göçmen çocukların festival coşkusu

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), "Çocuk Şenliği Festivali" düzenledi.

Sığınmacı ve göçmen çocukların festival coşkusu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), "Çocuk Şenliği Festivali" düzenledi.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından bu yıl ikincisi yapılan "Çocuk Şenliği Festivali" Çankaya Belediyesinin desteğiyle Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe Türk çocukların yanı sıra sığınmacı ve göçmen çocuklar katıldı.

Festivalde ünlü sanatçı Sertab Erener de konser verdi. Festival, başta Suriyeli, Iraklı ve Afganistanlı çocuklar olmak üzere farklı ülkelerden 2 binin üzerinde çocuğun şarkılara eşlik etmesiyle daha da keyifli hale gelirken, Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu öğretmenlerinin eşlik ettiği Suriyeli mülteci çocuklardan oluşan Al Farah Korosu da sahne aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku