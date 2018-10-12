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12 Ekim 2018 Cuma 12:16

Sincan Belediyesi aile haftasını kutladı

Sincan Belediyesi “Aile Haftası” kapsamında bir program düzenledi. Programın konuğu ise Necmettin Nursaçan oldu. Sincanlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda aile kurumunun maneviyatı ve önemine vurgu yapıldı.Nursaçan, aile kurumunun...

Sincan Belediyesi aile haftasını kutladı
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Sincan Belediyesi “Aile Haftası” kapsamında bir program düzenledi. Programın konuğu ise Necmettin Nursaçan oldu. Sincanlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda aile kurumunun maneviyatı ve önemine vurgu yapıldı.

Nursaçan, aile kurumunun maneviyatı ve önemini yaşanmış hikayelerle anlattı, kendisini dinlemeye gelen Sincanlılara öğütler verdi. Nursaçan, “Milletin temeli ailedir. Aile sağlamsa millet de sağlamdır. Ailenin temeli ise saygı, sevgi ve sadakattir” diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da programa katıldı. Başkan Ercan, “Biz Belediye olarak üstümüze düşeni her zaman yapmaya hazırız. Ancak temel ailede başlıyor. Gençlerimizi topluma faydalı, manevi ve milli değerler çerçevesinde yetiştirmeliyiz” sözleriyle ailenin önemine vurgu yaptı.

Programa katılan Sincanlı Hanımlar, belediyenin aileye verdiği önem ve hizmetlerinden dolayı Başkan Ercan’a teşekkürlerini iletti. Program yapılan dualarla sona erdi.
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