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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:21

Sincan Belediyesi eğitime destek veriyor

Sincan Belediyesi eğitime ışık tutmaya devam ediyor. İlçedeki tüm lise ve ortaokullarda “Verimli ders çalışma ve motivasyon” seminerleri düzenleniyor.

Sincan Belediyesi eğitime destek veriyor
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Sincan Belediyesi eğitime ışık tutmaya devam ediyor. İlçedeki tüm lise ve ortaokullarda “Verimli ders çalışma ve motivasyon” seminerleri düzenleniyor.

Yeni eğitim- öğretim yılında da eğitime yönelik hizmetlerini sürdüren Sincan Belediyesi lise ve ortaokul öğrencilerine verimli ders çalışma ve motivasyon eğitimleri veriyor. Eğitim Bilimleri ve Davranış Bilimi Uzmanı tarafından verilen seminerde öğrencilere, zamanın verimli kullanılması ve öğrenme isteğini geliştirici yöntemler anlatılıyor. Seminerde öğrencilerin derslere ve sınavlara nasıl çalışması gerektiği konusunda tüyolar veriliyor. Özellikle etkili ders çalışmak için zamanın iyi kullanılması gerektiği, planlı ve programlı bir çalışmanın verimi arttırdığı ve okulda görülen dersi aynı gün çalışmanın faydası üzerinde duruluyor.
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