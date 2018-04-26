Sincan Belediyesine Moğolistan’dan ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Chingeltei Belediye Meclis Başkanı Damjin Bat-Erden ve beraberindeki heyeti Sincan’da ağırladı.

Sincan Belediyesi ve Chingeltei Belediyesi dostluk bağlarını güçlendiriyor. Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’un merkez ilçelerinden Chingeltei Belediye Meclis Başkanı Damjin Bat-Erden ve beraberindeki heyet Sincan Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette kardeşlik bağlarının devam etmesi için protokol imzalandı. Heyet, tecrübe paylaşımı kapsamında Saraycık kentsel dönüşüm alanı, Sincan Belediyesi konakları ile Ankara’nın tarihi ve kültürel alanlarını gezdi, sıfır atık projesi hakkında da bilgilendirildi.

Moğol heyeti, Ankara ve Sincan’ı tanıtan gezinin ardından Sincan Kültür Evinde Ercan’ın misafiri oldu. Dostluk yemeğinde bir araya gelen kardeş belediyeler, yıllara dayanan dostluklarının öneminden bahsetti. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Türk-Moğol kardeşliğinin çok eskilere dayandığını vurgulayarak, "Kardeş belediyemizle yardımlaşma ve dayanışma ruhu artarak devam edecektir. Kardeşlerimizi Sincan’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

Sincan’da olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Chingeltei Belediye Meclis Başkanı Damjin Bat-Erden, "Tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Sincan ile birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Damjin Bat-Erden misafirperverliği için Ercan’a teşekkür ederek en kısa zamanda kendisini Chingeltei’de ağırlamak istediğini belirtti.