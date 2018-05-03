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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:43

Sincan’da öğrencilere güvenli internet eğitimi

Sincan Belediyesi, internet kullanımının kontrolden çıkarak gençler arasında bağımlı hale gelmesinin önüne geçmek için bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Öğrencilere yönelik güvenli internet kullanımı hakkında seminer verildi.Sosyal...

Sincan'da öğrencilere güvenli internet eğitimi
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Sincan Belediyesi, internet kullanımının kontrolden çıkarak gençler arasında bağımlı hale gelmesinin önüne geçmek için bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Öğrencilere yönelik güvenli internet kullanımı hakkında seminer verildi.

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle öne çıkan Sincan Belediyesi, öğrencilere yönelik güvenli internet ve sosyal medya kullanımı seminerine ev sahipliği yaptı. Seminerde internet ve sosyal medya kullanımı ile sanal alemin riskleri hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Seminerde öğrencilere T.C. kimlik numarası, adres, okul, telefon numarası, özel fotoğraflar gibi bilgilerin paylaşılmaması gerektiği, tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerinin kabul edilmemesi, bilinmeyen sitelere girilmemesi ve paylaşım yaparken birkaç kez düşünülmesi gerektiğine ilişkin uyarılarda bulunuldu. Seminerde konuşan bilgisayar mühendisi Ahmet Enis Erkaya, “İnternet ortamında sadece tanıdığınız kişilerle sohbet edin. Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerini reddedin. Güvenmediğiniz sitelere kayıt olmayın. Güvenlik şifreleriniz rakam ve harf içeren en az 16 karakter içermelidir” dedi.

“Ortam sanal ama suç gerçek”

İnternet üzerinden yapılan paylaşımların hukuki sorumluluk doğurabileceğinin de altını çizen Erkaya, “İnternet özgürlüğünüzü kullanırken başkalarına kötü söz ve hakaret içeren kelimeler kullanmayın. Aksi bir durumda emniyet birimleri ve savcılık olaya anında müdahale etmektedir” ifadelerini kullandı.
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