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16 Ekim 2018 Salı 13:04

Sincan’da “Sağlıklı Hayat Merkezi” hizmete açıldı

Sincan Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün iş birliği ile “Sağlıklı Hayat Merkezi” hizmete açıldı.

Sincan'da 'Sağlıklı Hayat Merkezi” hizmete açıldı
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Sincan Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün iş birliği ile “Sağlıklı Hayat Merkezi” hizmete açıldı.

“Sağlıklı Hayat Merkezi” Sincan’da hizmete açıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ev sahipliğini yaptığı açılış törenine AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Barış Aydın, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun katıldı. Yavuz Sultan Selim Kültür Merkezi binasında bulunan Merkez, kanser tarama ve erken teşhis, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, diyetisyen ve eğitim seminerleriyle vatandaşlara sağlık hizmeti verecek.

Açılış öncesi konuşma yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “Hastalığa değil sağlığa yatırım yapma anlayışını benimseyen bakanlığımız, ülke genelinde sağlıklı hayat merkezleriyle aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi hedeflemektedir” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal ise yaptığı konuşmada “Belediyelerimizle ortak yatırımlar yapmak bizi çok mutlu ediyor. Çünkü boş olmadığını mutlaka faydalı olacağını biliyoruz. Bu bağlamda katkısı olan Sayın Belediye Başkanımız Murat Ercan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da sağlıklı bireylerin yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Ercan, “Üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız ve sağlık adına hizmetlerimiz artarak devam edecek. Merkezimizin, Sincan’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol, “Sağlıklı Hayat Merkezi”ni gezdi.
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