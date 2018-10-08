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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:26

Sincan’da ’’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" adlı gençlik ve spor şöleni

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ’’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" adlı gençlik ve spor şölenine katıldı.Sincan Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Gençlik Vakfı Sincan ilçe temsilciliğinin organize ettiği "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana"...

Sincan'da ''Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' adlı gençlik ve spor şöleni
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ’’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" adlı gençlik ve spor şölenine katıldı.

Sincan Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Gençlik Vakfı Sincan ilçe temsilciliğinin organize ettiği "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" adlı gençlik ve spor şöleni düzenlendi. Lale Meydanında düzenlenen programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı. Müzik Kulübü’nün bağlama, gitar ve keman, güzel sanatlar kulübünün ebru sanatı, hat, el sanatlarının sergilendiği programda masa tenisi, hokey, halter, badminton ve birçok spor branşta gösteriler düzenlendi. Program Sincan halkının yoğun ilgisi ile daha da renklendi.

Başkan Ercan gençleri yalnız bırakmadı. Şenlik alanını gezen Ercan gençlerin faaliyetlerini izleyerek ardından gençlerle birlikte spor yaptı. Sincan halkı faydalı aktivitelere imza attığı için Ercan’a teşekkürlerini iletti.
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