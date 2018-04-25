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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:49

Sincanlı kadınlara annelik ve doğum eğitimi verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen kampanyaya Sincan Belediyesinden de destek geldi. Kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam eden Sincan Belediyesi, ‘Doğum ve Bebek Beslenmesi’...

Sincanlı kadınlara annelik ve doğum eğitimi verildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen kampanyaya Sincan Belediyesinden de destek geldi. Kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam eden Sincan Belediyesi, ‘Doğum ve Bebek Beslenmesi’ konulu seminer düzenledi.

Sincan Belediyesi, ülkemizin önemli sorunlarından olan anne sütü ile beslenme ve normal doğum ile ilgili toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen bir seminere imza attı. Doğasında Doğum Derneği tarafından başlatılan kampanya kapsamında Sincanlı kadınlara ‘annelik’ eğitimi verildi. Seminere katılan Yrd. Doç. Dr. Ali Özön, son yıllarda sezaryen ile doğumun tüm dünyada ve ülkemizde alarm verici boyutlara ulaştığının altını çizerek, “Türkiye’de doğanların yüzde 53’ü sezaryen doğumla dünyaya geldi. Normal olan doğumu doğasına bırakmaktır” dedi.

Anne sütü ile beslenme oranlarındaki düşüşe dikkat çeken emzirme danışmanı Özgül Kalkır ise, “Emzirme doğumdan hemen sonra bebeklere yaşam için en iyi başlangıcı sağlar” diye konuştu. Kalkır, 6. aydan önce ek besine ihtiyacın olmadığını ve 2 yaşına kadar emzirmenin önemini vurgulayarak, "İlk 6 ay bebeğin ihtiyacının yüzde 100’ü, 6-12 ayda yüzde 50’si, 12-24 ayda ise yüzde 40‘ı anne sütü ile karşılanmalı” dedi.
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