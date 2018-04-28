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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:12

SODEV okulunda son ders Taşdelen’den

Ankara’da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Ankara Temsilciliği tarafından düzenlenen 3. Yerel Yönetimler Okulu katılımcılarını makamında ağırladı. 9 oturumda gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Okulu’nun...

SODEV okulunda son ders Taşdelen'den
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Ankara’da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Ankara Temsilciliği tarafından düzenlenen 3. Yerel Yönetimler Okulu katılımcılarını makamında ağırladı. 9 oturumda gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Okulu’nun son dersini veren Taşdelen, katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, SODEV Ankara Temsilciliği tarafından 3’üncüsü düzenlenen Yerel Yönetimler Okulu’nun son dersini makamında verdi. Katılımcılara kentlerin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönetilmesi halinde gelişebileceğini aktaran Taşdelen, yerel demokrasinin güçlendirilmesinin önemine değindi.

Yerel Yönetimler Okulu’nun son dersinde Başkan Alper Taşdelen’e konuk olduklarını belirten SODEV Ankara Temsilcisi Ali Necati Koçak, Vakıf adına Taşdelen’e teşekkür ederek, Çankaya’da uygulanan sosyal demokrat belediyecilik anlayışının başarı öyküsünü katılımcılara aktarmasını talep etti.

Belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğuna vurgu yapan Taşdelen, geçmişte bunun güzel örneklerinin Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde çok iyi gösterildiğini ve bunun da CHP’nin oy oranlarını yükselterek iktidara taşıdığını ifade etti. Günümüzde hakim anlayışın kentleri fetih anlayışıyla yönettiğini savunan Taşdelen, "Deprem gerçeği unutulan İstanbul’da her türlü altyapının ihmal edildiğini, Başkent’in yıllardır ihmal edildiğini bu kentleri yöneten anlayış dile getiriyor artık. Biz de bu anlayışa karşı sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirerek iktidarı yerelden genele taşımak için çok çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Taşdelen işbaşına geldikleri andan itibaren öncelikle tesis-proje, altyapı gibi eksikleri tespit edip hızla çözüm ürettiklerini ve sosyal projelerle de her bir kent sakinine dokunduklarını dile getirdi. Bir yandan altyapı eksiklerini tamamlarken kenti de yenilediklerini anlatan Taşdelen, "Bugüne kadar eksikliği hissedilen pek çok ilki de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştirdik" diye konuştu.

Taşdelen, sohbet şeklinde devam eden Yerel Yönetimler Okulu’nun son dersinin ardından katılımcılara belgelerini takdim etti.
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