ANKARA:
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27 Nisan 2018 Cuma 11:16

Sosyal girişimcilerle kamu uzmanları bir araya geldi

Ankara Kalkınma Ajansı, Sosyal Girişim Ankara Platformu çalışmaları kapsamında İstasyon TEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve TTGV işbirliğiyle “Sosyal Girişimcilerle Buluşma” etkinliği düzenledi.

Sosyal girişimcilerle kamu uzmanları bir araya geldi
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Ankara Kalkınma Ajansı, Sosyal Girişim Ankara Platformu çalışmaları kapsamında İstasyon TEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve TTGV işbirliğiyle “Sosyal Girişimcilerle Buluşma” etkinliği düzenledi.

Kamudaki karar alıcılar ile sosyal girişimcileri bir araya getiren etkinliğe Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Ömer Bilen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ve AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan katıldı. Etkinlikte sağlık, kültür, yardımlaşma, eğitim ve engellilerin topluma entegrasyonu gibi birçok alanda başarılı sosyal girişimler kurmuş olan girişimciler, başarı hikayelerini anlatarak, kamu kurumlarından beklentilerini dile getirdiler. Robotel’den Zeynep Karagöz, Otsimo’dan Zafer Elcik, Usturlab’dan Sümeyyye Dursun, Yaşayan Müze’den Sema Demir, İhtiyaç Haritası’ndan Ahmet Batat, Makers Ankara’dan Çağrı Yalçın ve Gacamer’den Seyithan Ahmet Ateş, sosyal girişimlerini tanıtan sunumlar gerçekleştirdiler.

Etkinlikte aynı zamanda Ankara Kalkınma Ajansı öncülüğünde kurulan Sosyal Girişim Ankara Platformu’nun tanıtımı yapılarak, sosyal girişimcilik alanında mevzuat, finansman, sosyal etki ile eğitim ve farkındalık konularında yapılacak çalışmalar görüşüldü.
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