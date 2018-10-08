Sosyal medyanın ünlü isimleri Keçiören’de büyülendi

Düşüncelerini, kanaatlerini, eylemlerini online olarak sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak binlerce takipçiye ulaşan 11 kişilik grup Keçiören’in turistik ve sembolik noktalarını gezdi. İlk olarak 15 Temmuz Şehitlik Anıtı’nı ziyaret eden sosyal medyanın ünlü isimleri daha sonra Botanik Parkını ve ödüllü proje olan Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ni turladı.

Sosyal medyada platformu Twitter ve İnstagram’da binlerce takipçisi olan 11 kişi Keçiören’i gezerek çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Büyük beğeniyle gerçekleştirilen gezinin ilk durağı 15 Temmuz Şehitlik Anıtı’ı oldu. Anıtta hatıra fotoğrafı çekilen grup, Botanik Parkını ve Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde bulunan mini hayvanat bahçesini ziyaret ederek, Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz hizmet veren bisikletlerle tur attı.

Keçiören’i havadan seyrettiler, huzurevinde dertleşrtiler

Keçiören Belediyesi’nin çevre ve doğa sevgisine dikkat çektiği Çevre Çiçekleri projesi ise kendine hayran bıraktı. Grup, 2009 yılında Keçiören Belediyesi tarafından çocukların çevreye ve çevre sorunlarına ilişkin duyarlılığını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Çevre Çiçekleri Hareketi için ‘Çevre Çiçekleri Müfettişi’ seçti. Kalaba Kent Meydanı’ndaki gezi sırsında çevre müfettişi seçilen minik bir çocuğa çevre müfettişi kartı verildi.

Keçiören’e gelip de teleferiğe binmemek olmaz diyen grup, Subayevleri ile Tepebaşı güzergâhında ulaşım sağlayan teleferikle 20 dakika süren seyahat gerçekleştirdi. Daha yeşil ve daha estetik bir Keçiören’i havadan seyretme imkânı sunan seyahatin sonunda Tepebaşı’nda bulunan Keçiören Huzurevi’ne geçildi. Huzurevi yöneticileri tarafından kapıda karşılanan misafirler, renkli görüntüler ortaya koydu. Yaşlılarla çeşitli sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyarette çiçek takdiminde ve sevgi gösterisinde bulunuldu.

Doğa ile şehir yaşamını bir arada tattılar

Keçiören’in ilk mesire alanı olan, yaklaşık 1 milyon 126 bin metrekare alana yayılan Kartaltepe Kent Ormanı’nı ve paintball parkurunu gezen ünlü isimler, şehir yaşamının doğayla buluştuğu projeye hayran kaldı. Kartaltepe Kent Ormanı içerisinde bulunan Çanakkale Şehitlik Anıtı’nda gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimiyle, Keçiören Belediyesi’nin tarihi ve milli duyguları yaşatan projelerine tanıklık edildi. Keçiören’i kültürün başkenti yapmak için inşa edilen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nin kendine hayran bırakan dinamik mimarisi ve kullanışlı salonları büyük beğeni topladı.

Grubun son adresi Kartaltepe Kent Ormanı içerisinde yer alan Go-Kart pisti oldu. Go-Kart sürüşü sırasında renkli görüntüler ortaya çıkarken, gezinin sonunda Keçiören gezisine katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkan Ak’tan ‘dijital çağ’ vurgusu

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin gözdesi olan, iki günlük Keçiören gezisinin ardından ilçeye hayran kalan sosyal medyanın ünlü isimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “İçerisinde bulunduğumuz dijital çağda, tüketim alışkanlıklarımızla birlikte tüketilen mefhumlar da değişti. Bu çağın getirdiği en önemli hususlardan biri de sosyal medya. Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte herkes bir gazeteci, bir muhabir ya da bir televizyoncu gibi toplumda kanaat oluşturacak pozisyonlara gelebiliyor. Sosyal medyanın tanıdığı bu imkân kişiler için yaygın bir iletişim ortamı sunuyor. Biz de Keçiören Belediyesi olarak dijital çağın getirdiği yeniliklere ‘tam zamanında belediyecilik’ anlayışıyla her zaman ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bugün, sosyal medyada tanınan 11 kişilik grup Keçiören’i gezmek için ilçemizde bulundu. Keçiören’in sosyal, kültürel ve milli duruşunun sembolü olan projelerimizi gördüler. Öğrendiğim kadarıyla ilçemizi ve hizmetlerimizi çok beğenmişler. Keçiören’i tercih ettikleri için o arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Keçiören gezisine dair paylaşımlar yapan grubun Keçiören’e dair övgü dolu sözleri dikkat çekerken özellikle Gümüşdere Ihlamur Vadisi büyük ilgi gördü.