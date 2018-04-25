Tamer Karadağlı öğrencilerle oyunculuk üzerine söyleşi gerçekleştirdi

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında düzenlenen kariyer günlerinde oyuncu Tamer Karadağlı, öğrencilerle bir araya geldi.Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından "Benim Geleceğim Benim Kariyerim" sloganıyla kariyer günleri düzenlendi. Geleneksel...

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında düzenlenen kariyer günlerinde oyuncu Tamer Karadağlı, öğrencilerle bir araya geldi.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından "Benim Geleceğim Benim Kariyerim" sloganıyla kariyer günleri düzenlendi. Geleneksel hale getirilen kariyer günlerine ülkenin kendi alanında en başarı cerrahları, mühendisleri, öğretmen, oyuncu ve çok sayıda farklı meslek grubu katılımcıları yer aldı. Öğrenciler, kendi ilgi alanlarını oluşturan seminer gruplarına katıldı. Tiyatro ve oyunculuk alanında meslek sahibi olmak isteyen öğrenciler, Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk’u ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile bir araya geldi. Öğrenciler, Karadağlı’ya oyunculuğa nasıl başladığını, yeteneğini nasıl farkettiğini ve oyuncu olmasa hangi mesleği seçeceğini sordu. Eğitimini tamamladıktan sonra tiyatroya başladığını belirten Karadağlı, bu süreçte kendine inandığını dile getirdi.

Sınıf ortamında gerçekleştirilen söyleşinin ardından konferans salonunda 8’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Tamer Karadağlı ve eski eşi Arzu Balkan, yine öğrencilerin sorularını yanıtladı. Keyifli programın ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle seminer sona erdi.