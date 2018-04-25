ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:35

Tamer Karadağlı öğrencilerle oyunculuk üzerine söyleşi gerçekleştirdi

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında düzenlenen kariyer günlerinde oyuncu Tamer Karadağlı, öğrencilerle bir araya geldi.Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından "Benim Geleceğim Benim Kariyerim" sloganıyla kariyer günleri düzenlendi. Geleneksel...

Tamer Karadağlı öğrencilerle oyunculuk üzerine söyleşi gerçekleştirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında düzenlenen kariyer günlerinde oyuncu Tamer Karadağlı, öğrencilerle bir araya geldi.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından "Benim Geleceğim Benim Kariyerim" sloganıyla kariyer günleri düzenlendi. Geleneksel hale getirilen kariyer günlerine ülkenin kendi alanında en başarı cerrahları, mühendisleri, öğretmen, oyuncu ve çok sayıda farklı meslek grubu katılımcıları yer aldı. Öğrenciler, kendi ilgi alanlarını oluşturan seminer gruplarına katıldı. Tiyatro ve oyunculuk alanında meslek sahibi olmak isteyen öğrenciler, Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk’u ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile bir araya geldi. Öğrenciler, Karadağlı’ya oyunculuğa nasıl başladığını, yeteneğini nasıl farkettiğini ve oyuncu olmasa hangi mesleği seçeceğini sordu. Eğitimini tamamladıktan sonra tiyatroya başladığını belirten Karadağlı, bu süreçte kendine inandığını dile getirdi.

Sınıf ortamında gerçekleştirilen söyleşinin ardından konferans salonunda 8’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Tamer Karadağlı ve eski eşi Arzu Balkan, yine öğrencilerin sorularını yanıtladı. Keyifli programın ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle seminer sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku