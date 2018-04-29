Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Başkent ziyaretinde teleferiğe bindi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’u, Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında ağırladı.

Bir günlük çalışma ziyareti için Başkent’e gelen Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yenimahalle Şentepe teleferik hattında incelemelerde bulundu. Konuk Cumhurbaşkanı Minnihanov’a teleferik hattı ziyareti kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Gökşin ve EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu eşlik etti. Toplu taşıma amaçlı olarak hizmet veren teleferik hattının teknik özellikleri ve işletim sistemiyle ilgili olarak, TRT Seyir Durağında bulunan ana kumanda merkezini de gezen Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov’a, EGO Raylı Sistemler Daire Başkanı Sinan Yılmaz tarafından kısa bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından teleferiğe binen Konuk Cumhurbaşkanının Yenimahalle durağına kadar süren seyahatinde, Gökşin ile Gündoğdu da yer aldı. Seyahat süresince Gündoğdu’ya, sistem hakkında sorular yönelten Minnihanov, havadan gördüğü Ankara manzarası için, “Ankara’yı buradan görmek çok güzel. Ankara böyle çok daha güzel görünüyor” sözleriyle, Başkent’e olan hayranlığını dile getirdi.

Konuk Cumhurbaşkanının, kendi ülkesinde de benzer sistemi kurmayı düşündüğü ve bu nedenle Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında incelemelerde bulunduğu bildirildi.