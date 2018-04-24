TESK Başkanı Palandöken: “Zincir market sayısı 29 bini, AVM sayısı 400’ü geçti”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, AVM ve zincir marketlerin esnafa büyük darbe vurduğunu ifade ederek, "Zincir market sayısı 29 bini, AVM sayısı 400’ü geçti" dedi.

AVM ve zincir marketlerin özellikle büyükşehirlerde esnafa büyük darbe vurduğunu ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konfederasyonumuzun basın servisinin TESK sicil verilerinden derlediği bilgiler ışığında büyükşehirlerde AVM ve zincir marketlerin esnafı nasıl yuttuğunu çok net gördük. Hem nüfusları hem de esnaf sayıları bakımından ülke genelinde ilk 3’te yer alan İstanbul, İzmir ve Ankara’nın bulundukları bölgelerde esnaf-nüfus oranlamasında en az esnafa sahip il çıkması tesadüf değildir. Ülkemizdeki toplam AVM ve zincir marketlerin yarısı nüfusu en fazla olan 5 büyük ilde" dedi.

Nüfusu ve esnaf sayısı ülke genelinde ilk 5’te olan illerin esnaf nüfus oranlamasında sonlarda olduklarını vurgulayan Palandöken, “Ülkemizde en fazla nüfusa ve esnaf sayısına sahip ilk 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa. Bu 5 büyükşehirdeki esnaf nüfus oranlaması ise hayli şaşırtıcı. İl nüfusuna göre esnaf sayısı oranında İstanbul, Marmara Bölgesi’nde sonuncu, ülke genelinde 75. sırada. İzmir, Ege Bölge’sinde sonuncu, ülke genelinde 41. sırada. Ankara, İç Anadolu Bölgesi’nde sonuncu, ülke genelinde 67. sırada. Bu tezatlık, hızla orantısız şekilde çoğalan AVM ve zincir marketlerin esnafı nasıl bitirdiğinin en çarpıcı örneğidir. Mart ayı sonu itibariyle ülkemizdeki zincir market sayısı 29 bin 82’ye çıkmış, AVM sayısı ise 400’ü geçmiştir. İstanbul’da 114, İzmir’de 30’un üzerinde, Ankara’da 40 civarı, Antalya’da 20 civarı ve Bursa’da 30 civarı AVM bulunuyor. Bununla birlikte bu 5 büyük ildeki toplam zincir market sayısı 3 bin 500’ü yerel, 11 bin 500’ü ulusal olmak üzere 15 bine çıktı. Bu da ülkemizdeki toplam zincir market sayısının ve AVM sayısının yarısının bu 5 büyük ilde toplandığını gösteriyor” diye konuştu.

Esnafı AVM ve zincir marketlere karşı korumanın kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Halen proje aşamasında olan AVM’ler ve her ay mantar gibi çoğalan zincir marketler olduğu göz önüne alındığında esnafı korumak kaçınılmazdır. Perakende yasasının güncellenerek tam olarak uygulanması gerekiyor. Esnaf az sermayesi ile sokakların, caddelerin vazgeçilmezi, bekçisidir. Her sokak arasına yan yana açılan zincir marketler bakkal esnafını, kasap esnafını, manav esnafını bitiriyor, şehirlerin ortasına yapılan AVM’ler terzi esnafını, berber, kuaför esnafını bitiriyor” dedi.