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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:23

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Enflasyonu artıran en önemli faktör akaryakıt fiyatlarıdır”

Nisan ayı enflasyonunun beklenenin üzerinde gerçekleştiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “ÜFE’deki aylık yüzde 2,60’lık artış, maliyetteki artışa işaret ediyor. Maliyeti ve dolayısıyla enflasyonu artıran en önemli...

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Enflasyonu artıran en önemli faktör akaryakıt fiyatlarıdır”
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Nisan ayı enflasyonunun beklenenin üzerinde gerçekleştiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “ÜFE’deki aylık yüzde 2,60’lık artış, maliyetteki artışa işaret ediyor. Maliyeti ve dolayısıyla enflasyonu artıran en önemli faktör akaryakıt fiyatlarıdır” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Nisan ayı enflasyonunun beklenenin üzerinde gerçekleştiğini vurguladı. ÜFE’deki aylık yüzde 2,60’lık artışın maliyetteki artışa işaret ettiğini ifade eden Palandöken, “Maliyeti ve dolayısıyla enflasyonu artıran en önemli faktör akaryakıt fiyatlarıdır. Son günlerde benzin ve motorine üst üste yapılan zamlar, bütün ürünlerin fiyatını arttırdı. TÜFE’de yıllık en fazla artış, yüzde 16,75’le ev eşyası grubunda gerçekleşti. Vergi indirimleri bittiğinden beri ev eşyalarının fiyatlarında yükseliş var” diye konuştu.

Enflasyondaki artışın yine akaryakıt fiyatlarından kaynaklandığını dile getiren Palandöken, “Enflasyondaki bu artış maalesef yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu hariç Nisan ayı endeksinde yer alan tüm gruplarda artış görüldü. Özellikle ulaştırma kaleminde yüzde 3,54’lük artış, benzin ve motorine gelen zamlardan kaynaklı. Yüzde 10,40 ile aylık en fazla artışın görüldüğü giyim ve ayakkabı grubunda ise sezon açılışının etkisi yüksek. Akaryakıt fiyatları düşmeden enflasyonda kalıcı bir düşüşü görmek çok zor” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonu düşürmek için paket hazırlanmalı”

Enflasyonu düşürmek için önce akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve çiftçiye verilen mazot desteğinin esnafa da verilmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, “Motorin fiyatının yüksekliği A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatını artırıyor. Bu yüzden ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafa ticari akaryakıt verilmeli. Öte yandan Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası birlikte çalışarak enflasyonu düşürmeli. Özellikle Merkez Bankası para politikasıyla uyumlu bir şekilde enflasyonu düşürmeye yönelik paket hazırlamalı” şeklinde konuştu.
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