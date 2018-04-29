TESK Genel Başkanı Palandöken: “Vergi indirimleri piyasaları canlandırır”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergi indirimleri piyasaları canlandırır” dedi.

Akaryakıta gelen zamlar ve son günlerde gündeme gelen akaryakıtta vergi indirimi ile ilgili TESK Başkanı Bendevi Palandöken açıklama yaptı. Akaryakıtta beklenen vergi indiriminin piyasaları canlandıracağını ve enflasyonun da azalmasını sağlayacağını belirten Palandöken, “Uzun zamandır akaryakıtta vergi indirimi yapılması gerektiğini söylüyorduk. Beklediğimiz vergi indirimlerinin gündeme gelmesi tüm esnaf camiasını umutlandırdı. Vergi indirimleri vatandaşın alım gücünü artıracağı için piyasaları canlandıracak, aynı zamanda enflasyonun da azalmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Ekonomiye yapılan müdahaleler ile bir yerin düzeltilirken bir başka yerin bozulabileceği endişesi taşındığını ama akaryakıtta yapılacak vergi indirimlerinin böyle bir sonuç doğurmayacağını vurgulayan Palandöken, “Akaryakıtta vergi indirimi yapılmalı derken maliye bürokrasisi haklı olarak gelir kaybını düşünüyordu. Ancak vergi indirimi her zaman vergi gelirlerinin azalacağı anlamına gelmez. Akaryakıttaki fiyat indirimi vatandaşın alım gücünü artıracağı için piyasaların canlanmasını sağlayacak, bu da dolaylı yoldan vergi gelirlerini artıracak. Ancak aynı zamanda ekonomiyi büyütürken enflasyonun da azalmasına neden olacak. Dolayısıyla bir taşla üç kuş vurulmuş olacak. Ticari araçlarda kullanılan akaryakıtın vergisi daha fazla azaltılırsa bunun enflasyondaki etkisi de daha fazla olur. Bunun için beklenen vergi indirimleri bir an önce hayata geçirilmeli” şeklinde konuştu.

“Benzinin vergisi daha fazla indirilmeli”

Türkiye’de benzin tüketiminin motorinin onda biri olduğunun altını çizen Palandöken, “Rafinerilerimizde ürettiğimiz benzinin hepsini yurt içinde satamadığımız için yurt dışına ucuz fiyatla ihraç ederken motorin talebini karşılamak için ham petrolün yanında ayrıca motorin de ithal ediyoruz. Benzinin vergisi motorinden daha fazla indirilirse hem benzinli araçlara olan talep yeniden artmaya başlar, hem çevreye daha az zarar veren yakıt kullanılmış olur hem de ithalatımız azalır. Bu nedenle benzinin vergisi motorinden daha fazla azaltılırsa bir taşla üç değil beş kuş vurmuş oluruz” diye konuştu.

“Beyaz eşya, elektronik ve otomotivde geçici süreli vergi indirimi yapılmalı”

Geçen yıl beyaz eşyada ve mobilyada yapılan vergi indirimlerinin ekonomiye etkisinin son derece olumlu olduğunu tüm istatistiki verilerde gördüklerini söyleyen Palandöken, şunları kaydetti:

“Özellikle elektronik ürünlerde, beyaz eşyada ve küçük ev aletlerinde bir kez daha geçici süreli vergi indirimine ihtiyaç var. Bu indirimleri bazı sektörlerde canlılık sağlamaya çalışmak gibi görmemek gerekir. Bu sektörlerdeki indirim önce bunlara bağlı yan sektörleri, ardından da çarpan etkisiyle diğer tüm sektörleri etkiler. Ayrıca otomotiv sektöründe yapılacak geçici bir vergi indirimi de ekonomide çok büyük bir etki yapacaktır. Vakit kaybetmeden vergi indirimleri bir an önce hayata geçirilmelidir.”