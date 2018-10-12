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12 Ekim 2018 Cuma 17:25

TÜBİTAK 4007 Bilimin Aydınlığında Ulucanlar Bilim Şenliği başladı

Ulucanlar Açık Cezaevi Müzesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilimin Aydınlığında Ulucanlar Bilim Şenliği’nin açılışına katılan Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, "Bilim ve sanat merkezleri modern Enderunlar olarak tarih sahnesinde yerini almaya adaydır" dedi.

TÜBİTAK 4007 Bilimin Aydınlığında Ulucanlar Bilim Şenliği başladı
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Ulucanlar Açık Cezaevi Müzesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilimin Aydınlığında Ulucanlar Bilim Şenliği’nin açılışına katılan Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, "Bilim ve sanat merkezleri modern Enderunlar olarak tarih sahnesinde yerini almaya adaydır" dedi.

Bir dönemin ünlü simalarının da uğrak yeri olan ve insanların zihninde hüzünlü bir izlenim bırakan Ulucanlar Cezaevi, tarihinde bir ilke imza attı. TÜBİTAK 4007 Bilimin Aydınlığında Ulucanlar Bilim Şenliği Ulucanlar Açık Cezaevi Müzesinde başladı. Şenlik 12-13 Ekim tarihlerinde de 09.00-16.30 saatleri arasında devam edecek.

"Bilim ve sanat merkezleri modern Enderunlar olarak tarih sahnesinde yerini almaya adaydır"

Açılışa katılan Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, "Bizler tarihte ilk üstün yetenekliler okulu olan Enderun’lara sahip bir milletin evlatlarıyız. Şimdi de bilim ve sanat merkezleri modern Enderunlar olarak tarih sahnesinde yerini almaya adaydır. Ülkemizin gereksinim duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek bilimsel amaçlı proje ve yarışmaları yaygınlaştırmak, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarınızı erken yaşlarda keşfedip var olan yetenekleri geliştirip onlara gerekli değeri vererek araştırmacı bir ruh kazandırmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Altındağ Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Birsen Bayar da proje hakkında kısa bilgi vererek emeği geçen herkese teşekkür etti. Özel Eğitim Genel Müdür Vekili Ertan Göv Bilim ve Sanat Merkezleri ile projelerin önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Açılış programı sonunda Proje Yürütücüsü Dr. Meral Güngör Babaoğlu’na Şube Müdürü Cemil Alkış tarafından plaket verildi. Minik yetenek Defne Kükürt de Chaykovsky’nin ’’Hüzünlü Parça’’ adlı konçertosunu kemanıyla icra ederek açılışa renk kattı.
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