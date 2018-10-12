ANKARA:
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12 Ekim 2018 Cuma 10:12

Türk Dünyasının Başkenti Ankara Konserleri Çamlıdere’de yapıldı

Çamlıdere Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneğinin ortaklaşa yaptığı organizasyon çerçevesinde "Uluslararası Başkent Ankara Haftası" kutlamaları Çamlıdere İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonunda yapıldı.

Türk Dünyasının Başkenti Ankara Konserleri Çamlıdere'de yapıldı
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Çamlıdere Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneğinin ortaklaşa yaptığı organizasyon çerçevesinde "Uluslararası Başkent Ankara Haftası" kutlamaları Çamlıdere İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonunda yapıldı.

Türkiye Cumhuriyetlerinden dans toplulukları ve sanatçıların sahne aldığı programda eğlenceli saatler yaşanırken salon adeta coşarak sanatçılara oturdukları yerden eşlik etti.

Seymen ekibi gösterileriyle başlayan program Kazakistanlı, Kırgızistanlı ve Makedonyalı sanatçılar ve dans ekiplerinin gösterileriyle devam etti. Ankaralı sanatçı Mustafa Kemal Ceylan’ın sahne aldığı sırada salonda kimse yerinde duramadı ve Ankara havalarına eşlik etti.
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