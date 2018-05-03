Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan, Anadolu tarihini anlattı

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, TRT1’de konuk olduğu programda Anadolu tarihini anlattı.

TRT1 kanalında yayınlanan “Pelin Çift ile Gündem Ötesi” programında, Diyar-ı Rum’un ‘Anadolu’ya dönüşüm süreci ele alındı. Programda Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Anadolu’ya gelen ilk Türk aşiretlerinden burada kurulan ilk beyliklere, Selçuklulardan Osmanlılara kadar Anadolu’yu Türk yurdu yapan teşkilatlara ve müesseselere dair açıklamalarda bulundu. Türklerin Anadolu’yu vatan haline getirmesinin İslamiyet’in benimsenmesiyle birlikte Türk tarihinin en önemli iki olgusundan birisi olduğunu ifade eden Turan, Türklere Anadolu’yu kazandıran faktörlerin sadece siyasi ve askeri başarılar olmadığını, bunun yanında bilim, sanat, ekonomi, vakıf müesseselerinin Anadolu’daki Türk varlığının pekişmesinde etkili olduğunu dile getirdi. Özellikle Selçuklularla birlikte Anadolu’da birlik ve beraberliğin yanında refahın da arttığını belirten Prof. Dr. Turan, Anadolu’da oluşan zengin kültürün Yunus Emre, Mevlana, Mimar Sinan gibi evrensel değerler ortaya çıkardığını kaydetti.