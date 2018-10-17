Türk Tarih Kurumu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 18-20 Ekim tarihlerinde ’’Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu’’ düzenliyor.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun desteğiyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 4. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu düzenleniyor. 18-20 Ekim tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde düzenlenecek olan sempozyumda, Alevi-Bektaşi inancı ve kültürü çok yönlü olarak ele alınacak. Alevi-Bektaşi inancındaki değerlerin, geleneklerin Hacı Bektaş Veli’nin ve onun izinden diğer tarihi şahsiyetlerin felsefelerinin konuşulacağı etkinlikte, Alevi-Bektaşi kimliğinin dünü ve bugünü değerlendirilecek. İki gün boyunca 7 oturumun düzenleneceği sempozyum, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden 100’ün üzerinde bilim insanını bir araya getirecek.
Türk Tarih Kurumu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinden ’’Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu’’
Türk Tarih Kurumu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 18-20 Ekim tarihlerinde ’’Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu’’ düzenliyor.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun desteğiyle Ankara Hacı Bayram Veli...