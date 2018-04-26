Ünlü halk ozanı Ali Kızıltuğ’un adı Çankaya’da yaşayacak

Çankaya Belediyesi, ünlü halk ozanı Ali Kızıltuğ’un adını yeni yapacağı bir parkına vererek Çankaya’da yaşatacak.Çankaya Belediyesi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok sayıda yeni park yaparak halkın hizmetine sunacak. Bu yıl...

Çankaya Belediyesi, ünlü halk ozanı Ali Kızıltuğ’un adını yeni yapacağı bir parkına vererek Çankaya’da yaşatacak.

Çankaya Belediyesi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok sayıda yeni park yaparak halkın hizmetine sunacak. Bu yıl içinde yapacağı yeni parklardan birine Ali Kızıltuğ adını verecek olan Belediye, geçtiğimiz yıl 73 yaşında vefat eden halk ozanının adını da yeni nesillere taşımış olacak.

Göktürk Mahallesi 115. Cadde ile 170. Sokak kesişiminde yer alacak yeni park, bin 441 metrekare alana inşa edilecek. 240 metrekare koşu yolu, 150 metrekare çocuk oyun alanı ve 57 metrekare kondisyon alanı bulunacak parkta, yeşil alanların yanı sıra dinlenme alanları da olacak. Ali Kızıltuğ adını yaşatacak parkın açılışını 28 Haziran’da gerçekleştirecek.