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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:46

Üzmez, can yoldaşlarıyla evine yerleşti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 13 yıldır sokak hayvanlarını besleyen ve oturduğu evin yıkılması üzerine kimsenin yanına sığamayarak hayvanlarıyla birlikte sokakta yaşamaya başlayan 65 yaşındaki Münevver Üzmez’i yeni yuvasında ziyaret etti.

Üzmez, can yoldaşlarıyla evine yerleşti
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 13 yıldır sokak hayvanlarını besleyen ve oturduğu evin yıkılması üzerine kimsenin yanına sığamayarak hayvanlarıyla birlikte sokakta yaşamaya başlayan 65 yaşındaki Münevver Üzmez’i yeni yuvasında ziyaret etti.

Babasından kalan emekli aylığıyla geçinen Üzmez’e yardım elini uzatan Yenimahalle Belediyesi, Yukarı Yahyalar Mahallesi’nde Kaymakamlık tarafından tahsis edilen evin bakım, onarım ve tadilatını tamamladı. Evin eşyalarını da baştan aşağı temin edip, evi gelin gibi süsleyen belediye ekipleri, Münevver Teyzeyi de kedi ve köpekleriyle birlikte yeni evine yerleştirdi.

Evin içerisinde badana ve alçı işleri, su tesisatı, fayans, mutfak dolapları, kapı ve pencere tadilatı gibi bütün detaylar tek tek elden geçirilirken bahçeye de kedi ve köpekler için kulübeler yapıldı.

Aslen Bolu Geredeli olan Üzmez’i yeni evinde ziyaret eden Başkan Fethi Yaşar Münevver Teyze’yle uzun uzun sohbet etti.

Çileli hayatını, bugünlere gelene kadar ki yaşamından kesitler anlatan Üzmez de Başkan Yaşar’a destekleri için teşekkür etti.

Münevver Teyze’nin köpekleri emin ellerde

Öte yandan, Münevver Teyze’nin kedi ve köpeklerini sağlık kontrolünden geçiren Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı hayvanları eve getirirken kısırlaştırılması geren köpeklerin ameliyatlarını da yaptı. Hayvanların bakımını üstlenen belediye ekipleri, köpekleri düzenli aralıklarla kontrol edecek.
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