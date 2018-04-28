Van’a Vanlı milletvekili adayı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde AK Parti’den Van milletvekili aday adayı oldu.

Milletvekili olmak isteyenler için başvuru sürecinin başlamasının ardından Van’da da milletvekili aday adayları belli oluyor. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, AK Parti’den Van milletvekili aday adayı oldu. Başvurusunu gerçekleştiren Çelik, "Malumunuz 24 Haziran’da bir erken seçim kararı alındı. Bu 24 Haziran’da yapılacak genel seçim ülkemize milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Biz de bu ülkenin bireyi olarak, aday adayı olma sorumluluğunu hissettik. Bizim sektörümüzde sessiz bir çoğunluk var. Bu milletin karnını doyuran bir kesim var. Bu kesimi mecliste temsil etmek üzere, kendi ilimde Van’da daha güzel hizmet sunabilmek için kendimi yeterli buluyorum. Kendime olan güvenimden dolayı aday adayı oldum. Davamıza hayırlı olsun" dedi

"Gece gündüz demeden bu insanlara köprü vazifesi göreceğiz inşallah"

Hayatını sivil topum örgütlerine adadığını belirten Çelik, "Ben sivil toplum kuruluşlarından kesinlikle uzaklaşmayacağım. Buradaki işimi benden daha iyi yapabilecek ekip arkadaşlarım vardır. Ben her zaman yüce parlamentoda sivil toplum kuruluşların hizmetkarları olacağım. Gece gündüz demeden bu insanlara köprü vazifesi göreceğiz inşallah" diye konuştu.

"Ben sadece kravatlılara değil, tüm insanlara hizmet edeceğim Allah’ın izniyle"

Vanlı hemşehrilerine minnet borçlu olduğunu kaydeden Nihat Çelik, "Beni seviyorlar ve sayıyorlar. Dolayısıyla her alanda bana itimat ediyorlar. Benim özellikle Van’daki seçmenlerime ilk mesajım, benim sadece kravatlılara değil, ben tüm insanlara hizmet edeceğim Allah’ın izniyle. Yeri geldiğinde bende kravat takmayacağım. Her zaman seçmenimle birlikte olacağım. AK Parti’nin misyonu bizim için çok önemlidir. Belli bir bölgenin veya aşiretin partisi değildir. Dolayısıyla alınması gereken hizmetlerden kendini somutlamış olan seçmenimizin güvenini de yeniden kazanacağım. Allah’ın izniyle herkese hizmet edeceğiz. Kimsenin duygularıyla oynamayacağız" ifadelerini kullandı.

"Söz veriyorum ki reisimizin güvenini boşa çıkartmayacağım"

İyi bir milletvekili olmak istediğini vurgulayan Çelik, "Milletvekili olmam durumunda Allah nasip ederse ben tarım komisyonunda sadece bir üye olmak istiyorum. Yetiştiricinin, üreticinin ve tüketicinin sesi olmam, onlar için güzel fikirler üretmem benim için yeterlidir. Ben herhangi bir bakanlık düşünmüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle Van’dan çok büyük beklentileri var. Söz veriyorum ki reisimizin güvenini boşa çıkartmayacağım" şeklinde konuştu.