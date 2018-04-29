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29 Nisan 2018 Pazar 10:45

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Hayallere Yolculuk sergisini gezdi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, resim öğretmeni Emel Taylan ve öğrencilerinin Hayallere Yolculuk adlı karma resim sergisini gezdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Hayallere Yolculuk sergisini gezdi
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, resim öğretmeni Emel Taylan ve öğrencilerinin Hayallere Yolculuk adlı karma resim sergisini gezdi.

Taylan ve 32 öğrencisinin pastel boya, yağlı boya, kara kalem ve gravürden ortaya koyduğu resimleri tek tek inceleyen Yaşar, eserleri çok beğendiğini söyleyerek Emel Taylan ve öğrencilerini tebrik etti. Yaşar, ’sanata ve sanatçıya kapılarımız sonuna kadar açık’ diyerek, "Yenimahalle sanatın ilçesidir. Sanatçılarımıza ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Sanatçılarımız yeter ki bu ülkeye katkı sağlasın, bir şeyler ortaya koysun. Her zaman destekçinizim. Sizler var oldukça gelecek daha da aydınlık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Taylan ise Yaşar’ı sergisinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, 32 öğrencisiyle birlikte 1 yıl bu sergi için emek verdiklerini ve bu özel günde Fethi Yaşar’ın da sergiye gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Yaşar, sergi çıkışında anneleri Taylan’ın öğrencisi olan engelli ikizlerle de karşılaştı. Annelerinin resimlerini inceleyen ikizleri seven Yaşar, minik kardeşlerle fotoğraf çektirdi.
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