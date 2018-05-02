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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:42

Yenimahalle Belediyesi vatandaşları spora teşvik etmeye devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi, Aşağı Yahyalar Mahallesi’nde kadınlar için bir sosyal tesis yaptı.

Yenimahalle Belediyesi vatandaşları spora teşvik etmeye devam ediyor
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Yenimahalle Belediyesi, Aşağı Yahyalar Mahallesi’nde kadınlar için bir sosyal tesis yaptı.

Yenimahalle’nin dört bir yanını yüzme havuzları ve spor tesisleri ile çevreleyen Yenimahalle Belediyesi, tüm yurttaşlarına sağlıklı yaşam için spor imkanı sağlıyor. Hacı Sabancı, Turgut Özakman, Bülent Ecevit ve Barıştepe gibi 4 büyük tam donanımlı yüzme havuzu ve spor kompleksinin yanı sıra Ragıp Tüzün, Aydın Onur, Demetevler Gençlik Merkezi gibi uygun bulunan kapalı alanları da küçük çaplı spor merkezi haline getiren Yenimahalle Belediyesi, Aşağı Yahyalara da kadınlar için bir sosyal tesis kazandırdı.

İnşaatı tamamlanan 350 metrekare alana sahip Aşağı Yahyalar Sosyal Tesislerine kayıtlar da başladı. Spor merkezinde fitness, yoga, pilates, zumba ve çocuk jimnastiği yapmak isteyen vatandaşlar 343 87 88 ve 343 89 89 numaralı telefonları arayarak kayıtlarını yaptırabilecek.

Yenimahalle’nin sosyal tesisleri ve spor tesislerinin birçok büyükşehirde olmadığını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Her yönüyle sağlıklı ve huzurlu bir ilçede yaşamak her vatandaşın hakkıdır. Biz Yenimahalleli vatandaşlarımızın sosyalleşmesini, spor yapmasını istiyoruz. Mahalle sakinlerimiz evlerine hapsolmasın. Sokaklarımız cıvıl cıvıl olsun. 7’den 70’e herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçeyi inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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