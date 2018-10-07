Yenimahalle Belediyesi ve ÇEVKO çevre için el ele verdi

Yenimahalle Belediyesi ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), birlikte çalışma yürüterek, ilçe genelinde kapı kapı gezerek ambalaj atıklarının çöpe atılmaması için mücadeleye başladı.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve mutlu yarınlar için başlatılan proje, Batıkent bölgesinde birçok mahallede start aldı. Batı Sitesi, Ergazi, Kentkoop, Uğur Mumcu, İnönü, İlk Yerleşim, Kardelen gibi birçok mahalle de yürütülecek projede, vatandaşların kağıt, karton, plastik, cam, metal, kompozit, elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar ve atık pilleri çöpe atmayarak geri dönüşüme kazandırması için bilinçlendirilmesi sağlanacak. Ayrıca Serhat, Ostim, İvedik, Kuzey Yıldızı, Gayret, Anadolu, Ergenekon, Çiğdemtepe, Yakacık, Tepealtı, Çamlıca ve Yeşilevler gibi ilçenin birçok mahallesinde aynı anda atık toplama işlemleri devam edecek.

1 litre atık yağı ver 1 milyon litre içme suyunu kurtar

Sıfır Atık Projesi kapsamında geliştirilen proje sayesinde hava kirliliği, su kirliliği ve su kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor. Günümüzde, 1 ton atık kağıdın geri kazanılması ile 17 adet yetişkin ağacın kesilmesi engellenmiş olduğu, 1 ton cam atığın geri dönüşümü ile 100 litre petrol tasarrufu sağlandığı, 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiği gerçeğinin farkında olmamız gerektiğinin altını çizen Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe sakinlerinin 278 75 16 numaralı telefondan konuyla ilgili bilgi alabileceğini ve biriktirdiği geri dönüştürülebilir atıkları evlerinden aldırabileceğini ifade etti.

Atık toplama aracı mahalle sakinlerinin kapısından alacak

Yürütülen proje kapsamında ilçe sakinlerinin, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10.00-12.00 arasında plastik, cam, metal, elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar gibi birçok geri dönüştürülebilir atık malzemeyi kapısının önüne koyması gerekiyor. Saat 12.00’den sonra gelen atık toplama aracı sokak sokak gezerek, evlerin önüne bırakılan atıkları toplayacak. Ambalaj atıkların toplanması için Yenimahalle Belediyesi tarafından whatsapp toplama hattı (0539 585 98 24) kuruldu. Çöpten ayrı olarak biriktirilen ambalaj atıkları, gönderilecek mesaj sonrasında vatandaşın evinden alınacak.

“Geri dönüşüm ile gelecek nesiller güvence altına alınacaktır”

Günümüzde sanayileşmiş ve kalkınmakta olan ülkelerin en önemli sorunlarından birinin çevre kirliliği olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Bir dünya sorunu olan çevre kirliliği ile mücadeleye yaşadığımız sokakta, mahallede ve ilçede başlamalıyız. Ambalaj atıklarının geri kazanılması ile doğal kaynaklar ve enerji kaynakları korunacak, su kaynakları ve havanın kirlenmesi önlenecek, küresel ısınmaya neden olan sera gazı en az seviyeye indirilecektir. Ayrıca ülkemize maddi olarak büyük değerler kazandıracaktır. Bu nedenle Yenimahalle Belediyesi olarak ÇEVKO ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu proje kapsamında atıklarımızın toplanmasına, imha edilmesine ve geri dönüşümüne imkan sağlamış olacak, kaynaklarımızı verimli kullanarak, gelecek nesillerin temiz ve güvenli bir dünyada yaşamasına ön ayak olmuş olacağız. Bu konuda ilçe sakinlerimizin de yürütülen çalışmalar ve projeler konusunda gereken desteği göstereceğine yürekten inanıyorum. Yenimahalle, çevre bilincine sahip insanların yaşadığı bir ilçedir” dedi.