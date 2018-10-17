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17 Ekim 2018 Çarşamba 08:57

Yenimahalle Belediyesinden "Endüstri 4.0 Girişimcilik ve İstihdam Çalıştayı"

Başvuru sahipliğini Yenimahalle Belediyesinin yaptığı, Ankara Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, ORSİAD ve TÜSİAV’ın proje ortaklığını yaptığı “Kariyer 4.0: Endüstri 4.0 Döneminde Milli, Dijital ve Cinsiyet Eşitlikçi İstihdam...

Yenimahalle Belediyesinden 'Endüstri 4.0 Girişimcilik ve İstihdam Çalıştayı'
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Başvuru sahipliğini Yenimahalle Belediyesinin yaptığı, Ankara Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, ORSİAD ve TÜSİAV’ın proje ortaklığını yaptığı “Kariyer 4.0: Endüstri 4.0 Döneminde Milli, Dijital ve Cinsiyet Eşitlikçi İstihdam ve Girişimcilik Politikaları” projesinin ikinci ayağı “Girişimcilik ve İstihdam Çalıştayı”, 1-4 Ekim tarihleri arasında Ankara Etap Altınel Otel’de gerçekleştirildi.

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, Teknoloji, Ar-Ge, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD) Başkanı Nuray Başar ve Ankara Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Ali Sınağ, Girişimcilik ve İstihdam Çalıştayı’nda girişimcilik, istihdam ve üniversiteler ile sanayi ortaklığı üzerine üniversite öğrencilerine konuşma yaptı. Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 18-30 yaş arası 20 üniversite öğrencisi, endüstri 4.0 devrimi, girişimcilik, istihdamda toplumsal cinsiyet, istihdam, eğitim ve yeni dijital mesleki yeterlilikler konularında eğitim aldı. Geleceğin mesleklerini keşfetme imkanı bulan gençler, ileride yapacakları meslek seçimleri konusunda bilgi sahibi oldular.

Ankara Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Ali Sınağ, gençlere kariyer gelecekleri, üniversite öğreniminin önemi ve eğitim hayatları süresince hangi konularda kendilerini geliştirmek zorunda olduklarının farkındalığını oluşturarak, gençlerle fikir alışverişinde bulundu. Özelikle yabancı dil eğitiminin ve alanında uzmanlaşmanın önemine vurgu yapan Sınağ, günümüzde üniversiteler ve sanayi kollarının işbirliğinin üretimin artması ve donanımlı iş gücünün oluşturulması için olmazsa olmaz bir husus olduğunu ifade etti.

Toplam iki yıl sürecek projenin bundan sonraki aşamasında üniversite öğrencileri arasında araştırma anketleri uygulanacak ve üniversite mezunu gençlerle ikinci meslekler çalıştayı düzenlenecek.
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