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01 Mayıs 2018 Salı 09:51

Yenimahalle çalışanları sigarayla vedalaştı

Yenimahalle Belediyesi, Allen Carr’s Easyway yöntemi ile personellerine sigarayı bıraktırdı. Programa katılan personeller, 6 saatlik eğitimin ardından sigaraya veda etti.

Yenimahalle çalışanları sigarayla vedalaştı
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Yenimahalle Belediyesi, Allen Carr’s Easyway yöntemi ile personellerine sigarayı bıraktırdı. Programa katılan personeller, 6 saatlik eğitimin ardından sigaraya veda etti.

Seminerde sigara bağımlılarına psikolojik tiryakilikten hemen ve kolayca kurtulmayı sağlayacak doğru bakış açıları sunuldu. İlk olarak tüm katılımcıları hayatlarını değiştirmek için attıkları adımdan dolayı tebrik eden Allen Carr Sigarayı Bırakma Terapisti Aydoğan Tantürkü, daha öncesinde kendisinin de sigara bağımlısı olduğunu ancak bunun aşılamayacak bir problem olmadığını ve bağımlılığın zihinde bitirilmesi gereken bir konu olduğunu belirtti. Tantürkü, 6 saat süren eğitimde sigaranın zararları ya da kötü yönlerinin gösterilmediğine dikkat çekti.

"Sigara bağımlılığı yüzde 5 fiziksel, yüzde 95 zihinseldir"

Konuşmasında katılımcılara "neden sigara içiyorsunuz?" diye soran Tantürkü, aldığı cevaplar karşısında "Sigara içmek fiziksel anlamda yorgunluk, düzensiz uyku, enerji düşüklüğü yapar. Tüm bunların yanında bedende kötü kokuya sebep olur, tat alma duyunuz azalır, uzun vadede çeşitli hastalıklarla başa çıkmak durumunda kalırsınız. Bu alışkanlıktan kurtulmak için önce bu işi zihninizde bitirmek gerekir. Çünkü sigara bağımlılığı yüzde 5 fiziksel, yüzde 95 ise zihinseldir" diye konuştu.
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