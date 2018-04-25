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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:57

Yenimahalle’de 23 Nisan coşkusu bitmiyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Yenimahalleli tüm çocukların bayram neşesi yaşaması için hafta boyu kutlamalar devam ediyor.

Yenimahalle'de 23 Nisan coşkusu bitmiyor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Yenimahalleli tüm çocukların bayram neşesi yaşaması için hafta boyu kutlamalar devam ediyor.

Kutlamalar çerçevesinde Belediye Hizmet Binası önünde ve Ragıp Tüzün Parkı’nda Halk Çocuk Şenliği düzenlendi. Şenliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran ve ilçedeki ilköğretim okullarından 600’e yakın çocuk katıldı. Çocukların bayram sevincine ortak olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “23 Nisan bizim varoluş bayramlarımızdan biridir. Demokrasiye geçişimizin ilk adımıdır. Bizler, sizlerin iyi yetişmesi için Yenimahalle’de çalışmaya devam ediyoruz, kararlıyız. Sizleri ne kadar iyi yetiştirir, geleceğe hazırlarsak Türkiye’nin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Yenimahalle Belediyesi olarak parklar, spor alanları, kültür merkezleri yaparak sanata, kültüre ve eğitime yatırım yapıyoruz. Bunlar geleceğe daha iyi hazırlanabilmeniz, üretken, çalışkan, sorgulayan, çağdaş bir nesil olmanız için verilen hizmetlerdir. Biz daha huzurlu, daha mutlu, daha farkında bir toplum olma hayaliyle yola çıkıyoruz” diye konuştu.

Animasyon, sihirbazlık gösterileri, eğlenceli yarışmalar, jonglör gösterileri, bubble show ve maskot bandosunun etkinlikleriyle gün boyu devam eden kutlamalar çerçevesinde Başkan Yaşar, çocuklarla birlikte gökyüzüne balon bıraktı.
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