Yenimahalle’de anaokulu öğrencileri yıl sonu gösterisi ve 23 Nisan programı düzenledi

Yenimahalle Belediyesi’nin 7 ayrı anaokulunda eğitim gören öğrenciler, yıl sonu gösterisi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı düzenledi.

Bu yıl ana okullarından mezun olacak minik öğrenciler, birbirinden güzel oyunlar, danslar ve şiirlerle ailelerine keyifli anlar yaşattı. Başarılarını koroda da sürdüren Yenimahalleli çocuklar, seslendirdiği Atatürk Çocukları isimli şarkı ile tüm salona duygu dolu anlar yaşattı. Atatürk İlkeleri, Mustafa Kemal’in Kağnısı, Çanakkale drama gösterisi, vals ve dans gösterilerini aileler dikkatle izledi. Çocukları tebrik ederek, ailelere seslenen Yaşar, "Şu anda 7 tane anaokulumuz var. İnşallah bu sene açacaklarımızla 10 anaokulumuz olacak. Toplamda bin 500 çocuğumuza eğitim vermeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlar için çalışıyoruz. Onları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık ışığında yetiştiriyoruz. Endişeniz olmasın çocuklarınız bizlere emanet. Donanımlı öğretmenlerimiz eşliğinde eğitim alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gösteri sonunda çocuklar Yaşar’a sarılarak çiçek takdim etti. Etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, Hüseyin Boran ve CHP Yenimahalle İlçe Yönetimi de katıldı.